  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cioccolato Barry Callebaut chiude l'esercizio 2024/25 in modo positivo

SDA

5.11.2025 - 07:46

Volumi in calo ma fatturato in crescita per Barry Callebaut. (Immagine d'archivio).
Volumi in calo ma fatturato in crescita per Barry Callebaut. (Immagine d'archivio).
Keystone

Barry Callebaut ha visto il suo fatturato progredire nell'esercizio 2024/25 (chiuso a fine agosto), malgrado un calo dei volumi.

Keystone-SDA

05.11.2025, 07:46

05.11.2025, 07:53

Il giro d'affari è salito del 42,4% a 14,79 miliardi di franchi, un dato spinto da un aumento dei prezzi, si legge in un comunicato odierno del gigante del cioccolato.

In termini di volumi si è però registrato una contrazione del 6,8% a 2,13 milioni di tonnellate.

A livello operativo l'Ebit è progredito del 42,4% a 635,1 milioni, mentre l'utile netto è sceso dell'1,3% a 188,4 milioni. Senza effetti di cambio, vi sarebbe stato un incremento del 7,2%.

Il dividendo per gli azionisti è proposto a 29,0 franchi per titolo.

I dati presentati oggi corrispondono alle proiezioni degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP.

L'azienda prevede ora un ritorno alla crescita, con un primo semestre sotto pressione e un secondo semestre più sereno.

I più letti

La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
Grave lutto per William e Kate: è morto un loro carissimo amico e coetaneo
Il giovane astro nascente Zohran Mamdani eletto sindaco di New York

Altre notizie

Ginevra. Non c'è la rinascita del mitico marchio di motociclette Motosacoche

GinevraNon c'è la rinascita del mitico marchio di motociclette Motosacoche

Andamento degli affari. KOF: «Malgrado i dazi, la situazione economica in Svizzera migliora»

Andamento degli affariKOF: «Malgrado i dazi, la situazione economica in Svizzera migliora»

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in calo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in calo