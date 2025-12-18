  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Eurozona La BCE lascia i tassi invariati al 2%, in linea con le attese

SDA

18.12.2025 - 15:01

Come previsto la Bce non ha toccato i tassi.
Come previsto la Bce non ha toccato i tassi.
Keystone

La Banca centrale europea (Bce), nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2,0%.

Keystone-SDA

18.12.2025, 15:01

18.12.2025, 15:23

Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%, ha indicato oggi l'istituto. La decisione è perfettamente in linea con le attese degli esperti.

Il tasso sui depositi è invariato al 2,0% dallo scorso giugno. In precedenza la Bce lo aveva ridotto di due punti percentuali con otto tagli in un anno.

Le ultime proiezioni dell'Eurosistema «indicano un'inflazione complessiva pari in media al 2,1% nel 2025, all'1,9% nel 2026, all'1,8% nel 2027 e al 2,0% nel 2028», spiega l'istituto. L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,4% nel 2025, al 2,2% nel 2026, all'1,9% nel 2027 e al 2,0% nel 2028. L'inflazione è stata rivista al rialzo per il 2026, principalmente perché gli esperti si attendono ora che quella relativa ai servizi scenda più lentamente.

«Il consiglio direttivo è determinato ad assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Per definire l'orientamento di politica monetaria adeguato, il consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione», si legge nel comunicato Bce. In particolare, le decisioni del consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate «sulla valutazione delle prospettive di inflazione e dei rischi a esse associati, considerati i nuovi dati economici e finanziari, nonché della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi».

La Bce ha anche migliorato a 1,4%, dall'1,2% di tre mesi fa, la sua stima di crescita per l'area euro nel 2025. La previsione di crescita per il 2026 è alzata a 1,2% da 1,0% e quella per il 2027 all'1,4% dall'1,3%. «La crescita economica dovrebbe essere più sostenuta rispetto alle proiezioni di settembre, trainata in particolare dalla domanda interna», afferma la banca nel suo comunicato.

I più letti

Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
I fratelli che vivevano nel bosco «han paura della doccia e si cambiavano solo il sabato»
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Ecco a quant'è stata venduta la targa con il numero più basso mai messo all'asta

Altre notizie

Banche. Bloomberg: «A metà gennaio nuova ondata licenziamenti da UBS»

BancheBloomberg: «A metà gennaio nuova ondata licenziamenti da UBS»

Edilizia. I prezzi nel settore della costruzione aumentano ancora, anche in Ticino

EdiliziaI prezzi nel settore della costruzione aumentano ancora, anche in Ticino

Import ed export. Commercio estero svizzero stabile in novembre

Import ed exportCommercio estero svizzero stabile in novembre