Berna Nel Blausee 25 tonnellate di trote da abbattere per un virus

SDA

13.11.2025 - 19:58

L'allevamento di trote nel Blausee in una foto del settembre 2020. (foto d'archivio)
L'allevamento di trote nel Blausee in una foto del settembre 2020. (foto d'archivio)
Keystone

Nelle trote iridee di un allevamento ittico sul Blausee - un laghetto della Kandertal, nell'Oberland bernese - è stata riscontrata la necrosi ematopoietica infettiva (NEI). Le autorità hanno perciò ordinato l'uccisione di circa 200'000 pesci.

Keystone-SDA

13.11.2025, 19:58

13.11.2025, 20:01

La necrosi ematopoietica infettiva è una malattia virale che colpisce i giovani salmoni e le trote iridee. Non costituisce un pericolo per l'essere umano, si legge sul sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

150'000 giovani pesci sono stati abbattuti e altri 50'000 pesci più vecchi saranno abbattuti entro la fine del mese, ha affermato questa sera il veterinario cantonale bernese Reto Wyss nel radiogiornale regionale di Berna, Friburgo e Vallese della SRF.

La maggior parte dei pesci uccisi può ancora essere consumata: i pesci possono essere destinati al consumo «purché non risultino clinicamente malati» perché «il virus è assolutamente innocuo per l'uomo», ha spiegato Wyss.

Il virus NEI si manifesta solo raramente e negli ultimi anni sono stati registrati pochi casi in Svizzera. Secondo Wyss, il virus entra spesso in un allevamento attraverso l'immissione di pesci acquistati, come sembra il caso al Blausee.

A partire dal 2017, l'allevamento ittico della Kandertal ha registrato diverse morie di massa di pesci. I proprietari sospettavano che la colpa fosse dei residui tossici provenienti dalla vicina cava di Mitholz. Questo ha portato a una lunga controversia legale, che non si è ancora conclusa.

