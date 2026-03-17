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Dopo 2 settimane di rincari Benzina in leggero calo in Svizzera, è la prima volta dall'inizio della guerra

SDA

17.3.2026 - 12:00

I prezzi sono saliti rapidamente.
I prezzi sono saliti rapidamente.
Keystone

Dopo due settimane di rincari legati al conflitto in Iran il prezzo della benzina in Svizzera mostra un segnale di tregua.

Keystone-SDA

17.03.2026, 12:00

17.03.2026, 12:34

Secondo i dati diffusi dal Touring Club Svizzero (TCS) per la prima volta dallo scoppio del conflitto a fine febbraio il costo del carburante è sceso.

L'analisi del TCS, basata su rilevazioni a campione e informazioni da diverse fonti, indica che il prezzo medio di un litro di benzina 95 ottani ha toccato il picco una settimana fa, attestandosi a 1,79 franchi. Domenica però la media nazionale è scesa a 1,77 franchi.

Sebbene il calo sia ancora contenuto (2 centesimi), il dato assume rilevanza perché interrompe una tendenza al rialzo innescata dalle preoccupazioni per l'approvvigionamento globale legate alla situazione in Medio Oriente. Resta da vedere se questa flessione rappresenti l'inizio di una discesa stabile o solo una pausa temporanea in un contesto geopolitico ancora teso.

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