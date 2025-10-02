  1. Clienti privati
Petrolchimica Berkshire Hathaway compra OxyChem per 9,7 miliardi

SDA

2.10.2025 - 19:27

Occidental Petroleum cede a Berkshire Hathaway la sua divisione petrolchimica OxyChem.
Occidental Petroleum cede a Berkshire Hathaway la sua divisione petrolchimica OxyChem.
Keystone

Berkshire Hathaway comprerà la divisione petrolchimica di Occidental Petroleum per 9,7 miliardi di dollari (7,7 miliardi di franchi al cambio attuale) nell'affare più grosso negli ultimi tre anni da parte della piattaforma di investimenti associata a Warren Buffett.

Keystone-SDA

02.10.2025, 19:27

02.10.2025, 19:28

L'accordo, anticipato ieri dal «Wall Street Journal», è stato annunciato dalla stessa Berkshire senza menzionare Buffett, in un palese segnale della transizione nella leadership del gruppo a Greg Abel, designato in maggio dallo stesso «oracolo di Omaha» al ruolo di CEO.

Occidental, con sede a Houston, è nota soprattutto per le sue attività nel settore del petrolio e del gas. La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 46 miliardi di dollari e conta già Berkshire come principale azionista.

La divisione petrolchimica di Occidental, OxyChem, produce e vende sostanze chimiche utilizzate in applicazioni che vanno dalla clorazione dell'acqua al riciclo delle batterie, fino alla produzione di carta. L'unità ha generato quasi 5 miliardi di dollari di vendite nei 12 mesi conclusi a giugno.

Occidental Petroleum è stata fondata nel 1920 a Los Angeles da un piccolo gruppo di investitori. Nel 1957 entrò in azienda Armand Hammer che ne acquistò una quota rilevante e ne divenne presidente. Fu lui che trasformò una piccola compagnia regionale in un gigante internazionale, grazie a contratti in Libia, Medio Oriente e con l'Unione Sovietica.

Nel 2011 Berkshire Hathaway aveva acquisito già il produttore di chimica specialistica Lubrizol per quasi 10 miliardi di dollari, inclusi i debiti.

