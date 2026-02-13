Il francese Bernard Arnault, patron del colosso del lusso LVMH e tra gli uomini più ricchi del pianeta, smentisce seccamente qualsiasi tensione nella sua famiglia e tra i suoi figli in vista di una futura possibile successione.

In una lettera fatta pubblicare su X dal servizio stampa di LVMH, il 77enne più ricco di Francia dice che chiunque «scommetta sull'incrinatura di una famiglia per vendere della carta (...) dovrà aspettare a lungo».

In un articolo pubblicato venerdì, l'ultimo di una serie estiva di sei articoli dedicati all'impero Arnault, i giornalisti di Le Monde, Raphaëlle Bacqué e Vanessa Schneider, evocano, tra l'altro, presunte «rivalità» tra i cinque figli del patriarca, oltre che presunti veleni tra la seconda moglie, Hélène Mercier, e il genero miliardario, Xavier Niel.

«In casa Arnault, apparentemente non si discute: si complotta. Non si decide: si rivaleggia...», ironizza Arnault, smontando in chiave sarcastica le ricostruzioni della stampa.

«Nel mondo reale – prosegue il miliardario – i miei figli dirigono marchi, formano squadre, prendono decisioni e, sacrilegio, si telefonano la domenica».

Ironia anche per smentire le voci secondo cui nel quartier generale di LVMH a Parigi sarebbe vietato indossare cravatte del concorrente Hermès.

«Aggiungo, su patto di segretezza, che ne posseggo diverse» anche io, ribatte scherzando Arnault che non ha nominato successori al momento ma i cinque figli – una femmina e quattro maschi – lavorano per il gruppo e quattro sono nel Cda.

Due di loro, Antoine Arnault e Delphine Arnault, sono addirittura nel board esecutivo.

Quindi la stoccata finale contro il grande giornale parigino, reo a suo avviso di aver sfoderato «l'artiglieria pesante» per pubblicare nient'altro che un «rotocalco» contro di lui.

«State tranquilli – conclude il paperone francese – continuerò a praticare le parole crociate di Le Monde, quelle sì, che sono eccellenti».