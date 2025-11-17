  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La filiale Ruag Beyond Gravity vuole costruire i propri satelliti dalla A alla Z

SDA

17.11.2025 - 11:55

Un collaboratore di Beyond Gravity
Un collaboratore di Beyond Gravity
Keystone

Beyond Gravity, filiale di Ruag International, punta a occuparsi dell'intera costruzione dei propri satelliti. Prevede che i dispositivi saranno nello spazio entro la fine del 2028. Sui costi dell'operazione non è stato rivelato alcun importo.

Keystone-SDA

17.11.2025, 11:55

17.11.2025, 11:59

L'azienda specializzata nel settore spaziale desidera «fornire soluzioni più dirette ai clienti finali», si legge in un comunicato odierno. Beyond Gravity spiega di aver unito le forze di tutti i suoi siti europei «al fine di accelerare la capacità di costruire satelliti di medie dimensioni per orbite basse» e ''a prezzi abbordabili», senza fornire ulteriori dettagli.

L'obiettivo è di rispondere all'attuale situazione geopolitica nel Vecchio Continente, che evidenzia la necessità di ulteriori satelliti europei. Citato nel comunicato, Oliver Grassmann, che dirige la divisione satelliti, sottolinea che si tratta di occupare una nicchia di mercato che non è coperta né dalle piccole start-up né dai grandi attori affermati.

Beyond Gravity afferma di stare già sviluppando e costruendo numerosi elementi come la struttura dei satelliti, la protezione termica, i computer, le antenne, le ali solari e gli strumenti di raccolta dati.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe
Cereda rompe il silenzio: «Con Duca ci sentiamo meno, forse vediamo il futuro in modo diverso»
Trump si separa da Marjorie Taylor Greene, cos'è successo con la sua sostenitrice più accanita?
Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI

Altre notizie

Sostanze chimiche eterne. Confederazione e Cantoni alla ricerca di PFAS in 1'200 prodotti

Sostanze chimiche eterneConfederazione e Cantoni alla ricerca di PFAS in 1'200 prodotti

E in Ticino?. Gli apprendisti svizzeri generano un utile di oltre 4000 franchi per azienda

E in Ticino?Gli apprendisti svizzeri generano un utile di oltre 4000 franchi per azienda

Colpa dei dazi USA. Nel terzo trimestre il PIL svizzero cala dello 0,5%

Colpa dei dazi USANel terzo trimestre il PIL svizzero cala dello 0,5%