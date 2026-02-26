  1. Clienti privati
«TogetherCocoa» I big del cioccolato creano una fondazione per aiutare i coltivatori

SDA

26.2.2026 - 16:00

Il cacao è una risorsa preziosa per molti coltivatori.
Il cacao è una risorsa preziosa per molti coltivatori.
Keystone

Cinque grandi attori globali nel settore del cioccolato annunciano un'iniziativa per affrontare una delle sfide più urgenti del settore: la sostenibilità economica delle comunità di coltivatori di cacao.

Keystone-SDA

26.02.2026, 16:00

26.02.2026, 16:05

Le cinque imprese – le svizzere Nestlé e Lindt & Sprüngli nonché le americane Mars, Mondelēz e The Hershey Company – hanno ufficializzato la costituzione della fondazione TogetherCocoa, con sede a Ginevra.

L'obiettivo principale della nuova entità è quello di superare il divario di reddito che attualmente affligge le famiglie di coltivatori in Costa d'Avorio e Ghana, i due paesi che producono oltre il 60% del cacao mondiale, si legge in un comunicato diffuso ieri sera da Lindt & Sprüngli.

La fondazione non nasce dal nulla, ma si propone di consolidare e amplificare gli sforzi individuali che le cinque società hanno portato avanti in questi anni. L'approccio sarà quello di un'azione collaborativa a livello industriale, con la convinzione che solo un fronte comune possa rafforzare la resilienza dell'intera filiera del cacao.

Nella sua fase iniziale TogetherCocoa si concentrerà sullo sviluppo delle proprie strutture operative e sulla definizione di programmi concreti. Un passaggio fondamentale sarà il dialogo e la collaborazione stretta con i governi della Costa d'Avorio e del Ghana, nonché con tutti gli altri attori della filiera e le organizzazioni del settore.

«La fondazione è nelle sue fasi iniziali e ulteriori dettagli saranno condivisi con il progredire dell'iniziativa,» si legge nella nota. Le imprese sottolineano che questo nuovo impegno collettivo non sostituisce le loro strategie individuali di sostenibilità. Ad esempio Lindt & Sprüngli ha ribadito il suo impegno a continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi del suo «Lindt & Sprüngli Farming Program», un programma di approvvigionamento sostenibile che dura da anni.

