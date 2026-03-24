  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Economia svizzera Bilancia dei pagamenti, surplus in calo nel 2025

SDA

24.3.2026 - 15:00

La BNS tiene sotto controllo i flussi economici.
La BNS tiene sotto controllo i flussi economici.
Keystone

Saldo della bilancia dei pagamenti in calo per l'economia svizzera: nel 2025 l'avanzo di conto corrente è stato di 62 miliardi di franchi, 15 miliardi in meno dell'anno precedente.

Keystone-SDA

24.03.2026, 15:00

24.03.2026, 15:07

Ancora più marcata è stata la contrazione del solo quarto trimestre: il surplus si è limitato a 7 miliardi, in flessione di 17 miliardi rispetto al corrispondente periodo del 2024, emerge dalle cifre pubblicate oggi dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Come per tutto il 2025, la diminuzione è riconducibile all'interscambio di merci, in particolare quelli di oro: l'aumento delle uscite ha superato quello delle entrate.

Nel 2025 la posizione patrimoniale netta sull'estero è scesa di 66 miliardi in confronto all'anno precedente, attestandosi a 966 miliardi di franchi. Mentre la consistenza delle attività ha pressoché ristagnato (+5 miliardi a 5341 miliardi), quella delle passività ha registrato una netta progressione (+71 miliardi a 4375 miliardi).

La bilancia dei pagamenti registra tutte le entrate e le uscite di un'economia con l'estero, includendo non solo il commercio di beni ma anche quello dei servizi (per esempio il turismo), nonché i redditi da lavoro e da capitale. La struttura e l'evoluzione della bilancia dei pagamenti forniscono importanti indicazioni sui rapporti economici di un paese con le nazioni oltre i suoi confini. Concretamente un'eccedenza elevata è considerata un segno di forza dell'economia.

I più letti

C'è da preoccuparsi? Dopo la delusione di Hafjell Odermatt si interroga sul futuro
No al referendum in Italia: reazioni e letture dall'Europa e dal mondo
Caos sui mercati azionari: cosa consigliano di fare gli esperti?
I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
Amazon acquisisce una startup del Politecnico di Zurigo

Altre notizie

Crescita modesta. Migros: «Abbiamo perso quote di mercato, ma è perché investiamo»

Crescita modestaMigros: «Abbiamo perso quote di mercato, ma è perché investiamo»

Crisi in Medio Oriente. Lufthansa: niente voli nella regione Golfo fino a ottobre, anche Swiss

Crisi in Medio OrienteLufthansa: niente voli nella regione Golfo fino a ottobre, anche Swiss

Politica. L'UDC lancia la campagna per iniziativa «No a Svizzera da 10 milioni!»

PoliticaL'UDC lancia la campagna per iniziativa «No a Svizzera da 10 milioni!»