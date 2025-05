In termini di quota di mercato, le uova rimangono il prodotto più performante di Bio Suisse. (Immagine d'archivio) Keystone

Il 2024 è stato un anno all'insegna della stabilità per Bio Suisse, la principale organizzazione di agricoltura biologica elvetica.

Keystone-SDA SDA

Il fatturato ha raggiunto 4,15 miliardi di franchi, la quota nel commercio al dettaglio il 12,3% e il numero di aziende, in lieve calo, sfiora le 7300 unità. Entro il 2030 la federazione intende aumentare la proporzione dei suoi prodotti nel mercato dell'alimentare al 15%.

Lo indica oggi l'Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica (Bio Suisse) in un comunicato diramato in concomitanza con la conferenza stampa annuale, tenuta a St. Urban (LU). Le vendite, stando alle cifre diffuse nel 2023, avevano raggiunto 4,08 miliardi di franchi e la quota di mercato l'11,6%. L'organizzazione afferma tuttavia che i dati di quest'anno sono assolutamente stabili: la differenza va attribuita a una correzione.

Per il 2030 l'obiettivo è il 15%. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati definiti diversi obiettivi intermedi: innanzitutto, offrire prospettive affidabili per il commercio e la trasformazione dei prodotti sotto forma di vendite garantite a prezzi ragionevoli. È inoltre essenziale mantenere la reputazione del marchio e la fiducia in esso riposta, nonché perseguire una politica agricola e alimentare favorevole all'agricoltura biologica e aumentare il consumo pro capite.

Stando alla documentazione pubblicata oggi, ogni abitante della Svizzera lo scorso anno ha speso 458 franchi per prodotti contrassegnati con la gemma, l'elemento centrale del logo dell'organizzazione. Il 52% dei consumatori ha acquistato alimenti biologici quotidianamente o più volte alla settimana. I principali canali di distribuzione sono rimasti invariati: Coop con una quota di mercato del 42,5%, seguita da Migros (32,5%). In termini di quota di mercato, le uova biologiche rimangono il prodotto più performante.

Lieve calo delle aziende

Lo scorso 31 dicembre, 7272 aziende erano certificate con la gemma, 90 in meno dell'anno precedente. L'organizzazione fondata nel 1981 spiega il calo «con il cambio generazionale in corso e il numero limitato di nuove adesioni».

Malgrado questa evoluzione negativa, Bio Suisse per il 2040 prevede di contare 10'000 fattorie per una superficie agricola utile del 25%. Lo scorso anno questa proporzione era del 18,2% (immutata rispetto al 2023). Il dato, pari a oltre 190'000 ettari, è rimasto stabile poiché le 7272 aziende rimaste hanno potuto acquisire superfici supplementari convertite alla produzione biologica.

Nonostante un leggero calo di 1,1 punti percentuali al 62,6%, il cantone dei Grigioni nel 2024 aveva ancora la più alta percentuale di aziende biologiche (sul totale delle fattorie). Berna rimane il cantone con il maggior numero assoluto di fattorie con la gemma, in totale 1370 (+24 rispetto al 2023).