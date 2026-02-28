L'incertezza spinge la criptovaluta al ribasso. Keystone

Il Bitcoin è crollato bruscamente dopo l'annuncio dell'attacco all'Iran: la criptomoneta ha perso quasi il 4% scendendo a ridosso dei 63'000 dollari. Sulla stessa scia anche Ether, che ha lasciato sul terreno il 4,5% a 1835 dollari.

Keystone-SDA SDA

Circa 128 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati dagli attivi digitali subito dopo la notizia, secondo i dati di CoinGecko riportati da Bloomberg.