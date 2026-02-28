  1. Clienti privati
Criptovalute Dopo l'attacco all'Iran, il Bitcoin crolla bruscamente

SDA

28.2.2026 - 11:00

L'incertezza spinge la criptovaluta al ribasso.
Keystone

Il Bitcoin è crollato bruscamente dopo l'annuncio dell'attacco all'Iran: la criptomoneta ha perso quasi il 4% scendendo a ridosso dei 63'000 dollari. Sulla stessa scia anche Ether, che ha lasciato sul terreno il 4,5% a 1835 dollari.

Keystone-SDA

28.02.2026, 11:00

28.02.2026, 11:02

Circa 128 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati dagli attivi digitali subito dopo la notizia, secondo i dati di CoinGecko riportati da Bloomberg.

