CriptovaluteDopo l'attacco all'Iran, il Bitcoin crolla bruscamente
28.2.2026 - 11:00
Il Bitcoin è crollato bruscamente dopo l'annuncio dell'attacco all'Iran: la criptomoneta ha perso quasi il 4% scendendo a ridosso dei 63'000 dollari. Sulla stessa scia anche Ether, che ha lasciato sul terreno il 4,5% a 1835 dollari.
Circa 128 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati dagli attivi digitali subito dopo la notizia, secondo i dati di CoinGecko riportati da Bloomberg.