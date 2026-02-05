  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Criptovalute Bitcoin ancora in crisi, scivola a 70'000 dollari

SDA

5.2.2026 - 11:00

Non sono momenti favorevoli alle criptovalute.
Non sono momenti favorevoli alle criptovalute.
Keystone

La crisi di fiducia nei confronti del Bitcoin – come l'hanno definita molti analisti – non si arresta.

Keystone-SDA

05.02.2026, 11:00

La criptovaluta ha perso oggi ancora terreno ed è scesa brevemente a ridosso dei 70'000 dollari per poi risalire la china, intorno ai 71.500 dollari. Dai picchi di ottobre scorso, il valore della moneta virtuale è crollato di oltre il 40%.

A pesare sono state le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha lasciato intendere che il governo degli Stati Uniti non sarà in grado di salvare la criptovaluta in caso di necessità. In un acceso dibattito durante una seduta della commissione servizi finanziari della Camera Usa, a Bessent è stato chiesto ieri sera se il Tesoro degli Stati Uniti avesse l'autorità di acquistare bitcoin o altre criptovalute. «Non ho l'autorità per farlo», ha dichiarato.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Per il nuovo ciclo, l'Ambrì è interessato ai fratelli von Arx

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Dopo un solo anno. Direttore e presidente del CdA lasciano la Splügen-Tambo. Ecco i motivi

Dopo un solo annoDirettore e presidente del CdA lasciano la Splügen-Tambo. Ecco i motivi

Turismo. La stagione per gli impianti di risalita finora è stata buona, ma non in Ticino

TurismoLa stagione per gli impianti di risalita finora è stata buona, ma non in Ticino

Banche. Valiant abbassa i costi e taglia 80 impieghi

BancheValiant abbassa i costi e taglia 80 impieghi