CriptovaluteBitcoin ancora in crisi, scivola a 70'000 dollari
SDA
5.2.2026 - 11:00
La crisi di fiducia nei confronti del Bitcoin – come l'hanno definita molti analisti – non si arresta.
Keystone-SDA
05.02.2026, 11:00
SDA
La criptovaluta ha perso oggi ancora terreno ed è scesa brevemente a ridosso dei 70'000 dollari per poi risalire la china, intorno ai 71.500 dollari. Dai picchi di ottobre scorso, il valore della moneta virtuale è crollato di oltre il 40%.
A pesare sono state le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha lasciato intendere che il governo degli Stati Uniti non sarà in grado di salvare la criptovaluta in caso di necessità. In un acceso dibattito durante una seduta della commissione servizi finanziari della Camera Usa, a Bessent è stato chiesto ieri sera se il Tesoro degli Stati Uniti avesse l'autorità di acquistare bitcoin o altre criptovalute. «Non ho l'autorità per farlo», ha dichiarato.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera