Il corso del bitcoin è tornato a salire. Keystone

Il Bitcoin è ai massimi da due mesi.

Keystone-SDA SDA

In seguito alle speculazioni su una sua possibile inclusione in una piattaforma di trading della banca statunitense Morgan Stanley il corso della criptovaluta più conosciuta al mondo ha abbandonato la fascia di negoziazione relativamente ristretta degli ultimi giorni, salendo in modo deciso.

Nel primo pomeriggio il bitcoin era scambiato a 96'300 dollari, circa il 2% più di ieri. Il prezzo è arrivato a tratti a circa 96'400 dollari, il livello più alto da febbraio.

Stando all'agenzia Bloomberg, che cita fonti informate, Morgan Stanley starebbe lavorando a un piano per rendere possibile le contrattazioni di criptovalute attraverso uno strumento dello stesso istituto. Ciò renderebbe più facile per i clienti privati entrare in tale classe di attivi.

Clima favorevole

Di recente il clima generalmente favorevole sui mercati finanziari ha sostenuto anche le valute cibernetiche. «Mentre gli investitori istituzionali si stanno posizionando da tempo nel settore e probabilmente aumenteranno gradualmente le loro posizioni, quelli privati si avvicinano sempre più all'idea di impegnarsi nel ramo», dichiara l'analista Timo Emden della società di consulenza tedesca Emden Research.

Come si ricorderà il bitcoin ha superato la soglia dei 100'000 dollari il 23 novembre 2024 e ha poi raggiunto il suo massimo storico di 109'114,88 dollari lo scorso 20 gennaio.