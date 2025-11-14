  1. Clienti privati
Criptovalute Bitcoin scende sotto i 100'000 dollari: lo shutdown USA gela gli investitori

SDA

14.11.2025 - 12:05

Bitcoin in caduta per timori investitori.
Il Bitcoin è sceso la scorsa notte sotto la soglia simbolica dei 100.000 dollari, toccando il minimo dal maggio scorso. La fine dello shutdown negli Stati Uniti ha paradossalmente raffreddato gli animi degli investitori, che ora temono dati macroeconomici negativi.

14.11.2025, 12:23

Verso le 11.15, la principale criptovaluta perdeva il 5,8% a 96.934 dollari. A inizio marzo il Bitcoin era già scivolato sotto i 100.000 dollari, frenato dalle preoccupazioni sui dazi doganali, prima di precipitare ad aprile a 76.273 dollari. La moneta digitale si era poi ripresa gradualmente, raggiungendo a inizio ottobre il record storico di 126.198 dollari.

Anche l'Ethereum, seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha subito un duro colpo, lasciando sul terreno il 9,1% a 3.185 dollari.

«Le incertezze legate ai dati economici che ora verranno pubblicati dopo la fine dello shutdown stanno raffreddando gli investitori», ha commentato un analista. Il blocco a livello di budget negli USA, il più lungo della storia e temporaneamente risolto mercoledì, ha infatti ritardato la diffusione di numerose statistiche congiunturali.

I numeri su inflazione e mercato del lavoro vengono scrutati con attenzione per valutare lo stato di salute della prima economia mondiale e anticipare le mosse della Federal Reserve (Fed) sui tassi di interesse. I dati in arrivo potrebbero così smorzare le speranze del mercato per ulteriori tagli ai tassi da parte della Fed, ha aggiunto l'analista.

Con il superamento al ribasso della fatidica soglia dei 100.000 dollari, il Bitcoin rischia di perdere ulteriore terreno. In caso di peggioramento della situazione sui mercati finanziari, l'esperto non esclude un tonfo fino ai 90.000 dollari.

