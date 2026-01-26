Energie rinnovabiliBKW: pienamente operativo parco eolico in Puglia
SDA
26.1.2026 - 10:52
Il parco eolico di Cerignola, in Puglia (Italia), è ora pienamente operativo. Lo annuncia il suo gestore, l'azienda elettrica bernese BKW, precisando che la costruzione delle 29 turbine è durata «soli dodici mesi».
Keystone-SDA
26.01.2026, 10:52
SDA
Con una potenza di 125 MW e una produzione annua di oltre 310 GWh – sufficiente per fornire energia a circa 140'000 economie domestiche -, «Cerignola costituisce uno dei parchi eolici più grandi di BKW», si legge in un comunicato. L'azienda bernese gestisce dodici parchi eolici di cui è proprietaria in Puglia e Basilicata, con una potenza complessiva di 277 MW.
Nel comunicato non è indicato il costo complessivo del progetto. Nel rapporto annuale sull'esercizio 2024, pubblicato l'11 marzo dello scorso anno, si parlava di «un volume di investimento superiore a 200 milioni di franchi».
