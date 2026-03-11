BKW è un'azienda importante non solo nel canton Berna. Keystone

Profitti in calo per BKW: il gruppo energetico bernese ha chiuso il 2025 con un risultato operativo Ebit in flessione (su base annua) del 29% a 561 milioni di franchi e un utile netto che si è contratto del 40% a 388 milioni.

Keystone-SDA SDA

Il fatturato è invece sceso del 5% a 4,5 miliardi.

Sulla redditività ha pesato una rettifica di valore sulla partecipazione nella centrale a carbone tedesca di Wilhelmshaven a causa delle mutate condizioni quadro, spiega l'azienda in un comunicato odierno. Al netto di tale adeguamento l'utile operativo è stato pari a 675 milioni, il terzo migliore nella storia aziendale.

«Malgrado la minore produzione di energia elettrica, BKW ottiene un buon risultato operativo», riassume la dirigenza. Per l'anno in corso è atteso un Ebit tra 650 e 750 milioni: l'aumento del prezzo dell'elettricità dovrebbe avere un impatto positivo sui conti, ma la volatilità sul mercato rimane elevata, mettono in guardia i vertici.

Nel frattempo vien proposto di aumentare il dividendo di 10 centesimi, portandolo a 3,80 franchi per azione. La reazione della borsa alle novità odierne non è comunque stata positiva: nel pomeriggio il titolo BKW perdeva circa il 2%. Dall'inizio dell'anno il valore è arretrato del 15%, ma la performance rimane positiva sull'arco di un lustro: +39%.

LA storia della BKW in breve

Il gruppo BKW – la ragione sociale completa Bernische Kraftwerke è stata usata dal 1909 al 2013 – è stato fondato (con altro nome) nel 1898.

Per oltre 100 anni l'azienda è stata attiva nel settore energetico, per poi espandere la sua attività.

Oggi il portafoglio del gruppo – che ha in organico oltre 12'300 persone – comprende pianificazione e consulenza di progetti in ambito energetico, ambientale e infrastrutturale, costruzione, gestione e manutenzione di reti energetiche, idriche, per le telecomunicazioni e i trasporti, nonché offerte integrate per il settore dell'impiantistica edile.

BKW è quotata in borsa, ma è controllata al 52,5% dal canton Berna.