  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gruppi energetici Utili in calo nel 2025 per la BKW

SDA

11.3.2026 - 19:00

BKW è un'azienda importante non solo nel canton Berna.
BKW è un'azienda importante non solo nel canton Berna.
Keystone

Profitti in calo per BKW: il gruppo energetico bernese ha chiuso il 2025 con un risultato operativo Ebit in flessione (su base annua) del 29% a 561 milioni di franchi e un utile netto che si è contratto del 40% a 388 milioni.

Keystone-SDA

11.03.2026, 19:00

11.03.2026, 21:13

Il fatturato è invece sceso del 5% a 4,5 miliardi.

Sulla redditività ha pesato una rettifica di valore sulla partecipazione nella centrale a carbone tedesca di Wilhelmshaven a causa delle mutate condizioni quadro, spiega l'azienda in un comunicato odierno. Al netto di tale adeguamento l'utile operativo è stato pari a 675 milioni, il terzo migliore nella storia aziendale.

«Malgrado la minore produzione di energia elettrica, BKW ottiene un buon risultato operativo», riassume la dirigenza. Per l'anno in corso è atteso un Ebit tra 650 e 750 milioni: l'aumento del prezzo dell'elettricità dovrebbe avere un impatto positivo sui conti, ma la volatilità sul mercato rimane elevata, mettono in guardia i vertici.

Nel frattempo vien proposto di aumentare il dividendo di 10 centesimi, portandolo a 3,80 franchi per azione. La reazione della borsa alle novità odierne non è comunque stata positiva: nel pomeriggio il titolo BKW perdeva circa il 2%. Dall'inizio dell'anno il valore è arretrato del 15%, ma la performance rimane positiva sull'arco di un lustro: +39%.

LA storia della BKW in breve

Il gruppo BKW – la ragione sociale completa Bernische Kraftwerke è stata usata dal 1909 al 2013 – è stato fondato (con altro nome) nel 1898.

Per oltre 100 anni l'azienda è stata attiva nel settore energetico, per poi espandere la sua attività.

Oggi il portafoglio del gruppo – che ha in organico oltre 12'300 persone – comprende pianificazione e consulenza di progetti in ambito energetico, ambientale e infrastrutturale, costruzione, gestione e manutenzione di reti energetiche, idriche, per le telecomunicazioni e i trasporti, nonché offerte integrate per il settore dell'impiantistica edile.

BKW è quotata in borsa, ma è controllata al 52,5% dal canton Berna.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Identificati tutti i morti, tra cui il presunto piromane, e i feriti del rogo dell'autopostale a Kerzers
La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante
La polizia bernese stava cercando l'autore dell'incendio del bus a Kerzers già da inizio pomeriggio. Ecco perché
Trump: «Abbiam vinto la guerra all'Iran in un'ora» - Il G7: «Obiettivo ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz»

Altre notizie

Media. Alla SRF arriva un nuovo direttore, viene da Zattoo. Ecco chi è

MediaAlla SRF arriva un nuovo direttore, viene da Zattoo. Ecco chi è

Studio Uni Zurigo. «Oro e argento sono componenti importanti per costruire patrimonio»

Studio Uni Zurigo«Oro e argento sono componenti importanti per costruire patrimonio»

Svizzera. Un solo imprenditore ha provocato ben 61 fallimenti in dieci anni

SvizzeraUn solo imprenditore ha provocato ben 61 fallimenti in dieci anni