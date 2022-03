BlackRock, con la guerra accelerazione su valute digitali

Il conflitto apre anche nuove prospettive in materia di finanza digitale. Keystone

L'aggressione della Russia in Ucraina e il suo successivo «disaccoppiamento dall'economia globale spingerà le aziende e i Governi di tutto il mondo a rivalutare le loro dipendenze e a rianalizzare le loro impronte di produzione e assemblaggio».

Lo scrive Larry Fink, il presidente di BlackRock, più grande gestore finanziario mondiale, nella lettera annuale agli azionisti diffusa ieri.

«Mentre la dipendenza dall'energia russa è sotto i riflettori, aziende e governi guarderanno anche in modo più ampio alle loro dipendenze da altre nazioni. Un aspetto meno discusso della guerra è il suo potenziale impatto sull'accelerazione delle valute digitali», scrive l'esperto.

«La guerra spingerà i paesi a rivalutare la loro dipendenza dalle valute. Anche prima della guerra, diversi governi stavano cercando di giocare un ruolo più attivo nelle valute digitali e di definire i quadri normativi sotto i quali operano. La banca centrale statunitense, per esempio, ha recentemente lanciato uno studio per esaminare le potenziali implicazioni di un dollaro digitale statunitense».

Secondo Fink un sistema di pagamento digitale globale, progettato con cura, può migliorare il regolamento delle transazioni internazionali riducendo il rischio di riciclaggio di denaro e corruzione.

Le valute digitali possono anche aiutare a ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri, per esempio quando i lavoratori espatriati inviano i guadagni alle loro famiglie. «Poiché vediamo un interesse crescente da parte dei nostri clienti, BlackRock sta studiando sia le valute digitali, sia gli stablecoin e le tecnologie sottostanti per capire come possono aiutarci a servire i nostri clienti», conclude il manager.

SDA