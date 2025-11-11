La fallita espansione ha comportato oneri importanti per la BLKB. Keystone

Si è cercato un acquirente, ma non è stato trovato: la Banca cantonale di Basilea Campagna (BLKB) toglie definitivamente la spina alla sua controllata Radicant, un istituto digitale lanciato nel 2021 e operativo dal 2023 che non è mai pienamente decollato.

L'impresa riconsegnerà la licenza bancaria e verrà liquidata.

«Nonostante le intense trattative con i potenziali investitori e dopo un'attenta valutazione delle diverse opzioni di vendita non è stato possibile trovare una soluzione sostenibile», afferma il presidente del consiglio di banca (cioè del consiglio di amministrazione) di BLKB Thomas Bauer, citato in un comunicato odierno. «La BLKB si concentrerà quindi sulla propria attività di base e continuerà anche in futuro a offrire ai propri clienti della regione l'intera gamma di servizi».

I clienti saranno informati immediatamente sugli ulteriori passi da seguire. Secondo quanto comunicato dalla BLKB, sono attualmente allo studio delle «soluzioni di collegamento». I depositi dei clienti rimangono comunque completamente protetti, assicura la banca cantonale.

Da parte loro i dipendenti di Radicant saranno «strettamente accompagnati e supportati» nel processo in corso. Stando a dati che risalgono a settembre l'impresa Radicant ha 94 impieghi a tempo pieno nelle sedi di Zurigo, Lisbona e Pristina. A questi si aggiungono poi dieci collaboratori esterni attivi da Belgrado.

Sin dalla sua fondazione Radicant ha dovuto affrontare ripetutamente diversi problemi. Il bubbone è poi scoppiato nel luglio di quest'anno, quando BLKB ha dovuto effettuare una rettifica di valore di quasi 106 milioni di franchi sull'impresa controllata. In seguito alle forti pressioni politiche l'allora CEO John Häfelfinger e il presidente del consiglio di banca Thomas Schneider avevano rassegnato le dimissioni: in un primo tempo l'addio era previsto per il 2026, ma i dirigenti erano poi stati costretti ad andarsene praticamente subito, in un contesto in cui ancora una volta era stato portato alla ribalta il tema dei bonus dei manager.

Oggi BLKB ha fatto sapere che il risultato annuale della casa madre nel 2025 dovrebbe essere inferiore di circa 60 milioni di franchi rispetto all'anno scorso. Attualmente la banca prevede comunque distribuzioni invariate per il cantone e per chi ha titoli dell'istituto.

Fondata nel 1864, la Basellandschaftliche Kantonalbank dispone oggi di 23 succursali, fra cui quattro anche nei cantoni di Basilea Città, Soletta e Argovia (due). L'istituto gode della garanzia dello stato, ha una somma di bilancio di 36 miliardi di franchi e un organico di circa 1000 dipendenti.