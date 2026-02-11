  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Automobili BMW richiama centinaia di migliaia di auto a rischio di incendio

SDA

11.2.2026 - 20:00

Il richiamo è di vasta portata.
Il richiamo è di vasta portata.
Keystone

BMW richiama in tutto il mondo veicoli di diverse serie: durante i controlli sui prodotti è stato riscontrato che, dopo un numero elevato di avviamenti, potrebbe verificarsi un'usura maggiore dell'interruttore magnetico.

Keystone-SDA

11.02.2026, 20:00

11.02.2026, 20:33

Ciò potrebbe compromettere l'avviamento dell'auto o, in alcuni casi, renderlo impossibile. Inoltre, non si può escludere un cortocircuito che potrebbe causare un surriscaldamento locale del motorino di avviamento fino a un incendio del veicolo durante il funzionamento nei casi peggiori.

Diversi organi di stampa tedesca scrivono di 28'600 veicoli interessati in Germania e 575'000 nel mondo, cifre che al momento BMW non ha confermato.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
È morto l'attore James Van Der Beek, star di «Dawson's Creek»
Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Spunta un ex premier britannico nel caso Epstein, Pam Bondi sotto torchio al Congresso

Altre notizie

Criptovalute. Stablecoin: ecco tutto quanto c'è da sapere sul tema

CriptovaluteStablecoin: ecco tutto quanto c'è da sapere sul tema

Aviazione. Swiss non interessata dal vasto sciopero Lufthansa di domani

AviazioneSwiss non interessata dal vasto sciopero Lufthansa di domani

Disuguaglianze economiche. «La rivolta populista nasce anche dal disprezzo verso le classi popolari»

Disuguaglianze economiche«La rivolta populista nasce anche dal disprezzo verso le classi popolari»