AutomobiliBMW richiama centinaia di migliaia di auto a rischio di incendio
SDA
11.2.2026 - 20:00
BMW richiama in tutto il mondo veicoli di diverse serie: durante i controlli sui prodotti è stato riscontrato che, dopo un numero elevato di avviamenti, potrebbe verificarsi un'usura maggiore dell'interruttore magnetico.
Keystone-SDA
11.02.2026, 20:00
11.02.2026, 20:33
SDA
Ciò potrebbe compromettere l'avviamento dell'auto o, in alcuni casi, renderlo impossibile. Inoltre, non si può escludere un cortocircuito che potrebbe causare un surriscaldamento locale del motorino di avviamento fino a un incendio del veicolo durante il funzionamento nei casi peggiori.
Diversi organi di stampa tedesca scrivono di 28'600 veicoli interessati in Germania e 575'000 nel mondo, cifre che al momento BMW non ha confermato.