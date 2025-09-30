  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica monetaria Banca nazionale: aumentati nettamente gli acquisti di divise

SDA

30.9.2025 - 12:00

La BNS si muove sul mercato.
La BNS si muove sul mercato.
Keystone

Sono aumentati sensibilmente nel secondo trimestre gli acquisti di divise da parte della Banca nazionale svizzera (BNS).

Keystone-SDA

30.09.2025, 12:00

30.09.2025, 12:09

Fra aprile e giugno l'istituto ha comprato l'equivalente di 5,1 miliardi di franchi, emerge dalle statistiche pubblicate oggi, come di consueto alla fine del trimestre successivo al periodo in analisi.

Anche in precedenza la banca aveva acquistato valuta estera, ma in misura ben più limitata: nel primo trimestre del 2025 l'importo era stato di soli 49 milioni, nel quarto trimestre del 2024 di 103 milioni. Nell'intero 2024 erano stati registrati 1,2 miliardi.

Come si ricorderà nel 2024 la banca oggi guidata da Martin Schlegel era tornata a comprare valuta estera, dopo che fra il 2022 e il 2023 aveva agito come venditore su vasta scala, al fine di mantenere alto il franco e ridurre così l'inflazione importata: nell'insieme del 2023 le cessioni erano ammontate a 133 miliardi.

Come noto le operazioni con le valute estere sono, accanto alla fissazione dei tassi d'interesse, il principale strumento della politica monetaria praticata dall'istituto d'emissione. La settimana scorsa, il 25 settembre, l'istituto ha deciso di mantenere invariato allo 0,0% il tasso guida. Allo stesso tempo la BNS ha anche ribadito di essere pronta a intervenire sul mercato dei cambi, se ciò dovesse essere ritenuto necessario.

I più letti

Maltempo in Spagna, allagamenti a Ibiza
Ecco perché il valore locativo non sarà abolito prima del 2028
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché

Altre notizie

Banche e normative. UBS critica il progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Banche e normativeUBS critica il progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Prospettive congiunturali. Barometro KOF in aumento, ma rimangono ombre su economia

Prospettive congiunturaliBarometro KOF in aumento, ma rimangono ombre su economia

Mercati azionari. La borsa svizzera apre quasi invariata

Mercati azionariLa borsa svizzera apre quasi invariata