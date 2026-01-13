"Un collega stimato", affermano i governatori di numerose banche centrali. Keystone

Numerose banche centrali – Banca nazionale svizzera (BNS) compresa – scendono in campo in favore dell'indipendenza della Federal Reserve.

«Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo presidente Jerome H. Powell», scrivono in un insolito comunicato congiunto i presidenti e governatori della BNS, della Banca centrale europea (Bce), della Bank of England, di altre banche centrali, nonché i vertici della Banca dei regolamenti internazionali, dopo l'inchiesta del dipartimento di Giustizia Usa su Powell, a valle di numerosi attacchi della Casa Bianca. «L'indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell'interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica».

«Il presidente Powell ha svolto il suo ruolo con integrità, concentrandosi sul suo mandato e con un impegno incrollabile per l'interesse pubblico. Per noi, è un collega stimato e tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno lavorato con lui», aggiungono i governatori.

Il comunicato è firmato da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, a nome del Consiglio direttivo della Bce; Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra; Erik Thedéen, governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consiglio dei Governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente della direzione della amministrazione della Banca nazionale svizzera; Ida Wolden Bache, governatore della Norges Bank; Michele Bullock, Governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, governatore della Banca del Canada; Chang Yong Rhee, governatore della Banca di Corea; Gabriel Galípolo, governatore del Banco Central do Brasil; François Villeroy de Galhau, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali; Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali.