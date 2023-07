Gli enti pubblici guardano sempre con molto interesse ai conti dell'istituto. Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) dovrebbe aver subito una pesante perdita nel secondo trimestre.

Stando agli economisti di UBS il rosso dovrebbe situarsi fra 15 e 25 miliardi di franchi, sulla scia del rafforzamento del franco, che ha diminuito il valore del portafoglio di titoli detenuto dall'istituto.

Considerando che i primi tre mesi erano stati positivi (utile di 26,9 miliardi) il semestre dovrebbe essersi chiuso con un guadagno compreso fra 2 e 12 miliardi, scrivono gli esperti della maggiore banca elvetica in un'analisi odierna.

In questo quadro il versamento di utili alla Confederazione e ai cantoni appare più improbabile. Per una distribuzione minima, la BNS dovrebbe infatti conseguire un utile (prima degli accantonamenti alle riserve) di 45-50 miliardi di franchi, per una distribuzione massima di 85-90 miliardi di franchi.

La BNS dovrebbe così chiudere il secondo semestre con profitti di 50 miliardi: non è impossibile, ma è comunque poco probabile, secondo UBS.

hm, ats