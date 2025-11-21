BancheBNS e tassi negativi? Schlegel: «L'asticella alta, ma siamo pronti ad adottarli»
21.11.2025 - 19:00
Un ritorno dei tassi di interesse negativi in Svizzera incontra seri ostacoli, ma la Banca nazionale (BNS) sarebbe comunque disposta ad adottarli qualora fosse necessario: lo ha ribadito oggi a Zurigo il presidente della direzione Martin Schlegel.
«L'asticella è alta», per i costi di finanziamento inferiori allo zero, ma «siamo pronti a tornare in territorio negativo» se dovesse emergere una minaccia alla stabilità dei prezzi a medio termine, ha affermato il 49enne, secondo quanto riferisce Bloomberg.
In una conferenza intitolata «The SNB and its Watchers» (La BNS e i suoi osservatori) l'economista ha anche spiegato il processo decisionale dell'istituto, con i suoi quattro esami trimestrali della situazione: non è previsto di aumentare il ritmo delle riunioni, ha detto.
Schlegel ha anche sottolineato che la procedura applicata dalla BNS prima di una decisione sui tassi è sempre la stessa, indipendentemente dalle circostanze economiche. «È come un orologio svizzero», ha chiosato. «È molto importante seguire il processo stabilito, soprattutto se la situazione è turbolenta e poco chiara».
Il prossimo appuntamento? È in agenda l'11 dicembre.