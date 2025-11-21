  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche BNS e tassi negativi? Schlegel: «L'asticella alta, ma siamo pronti ad adottarli»

SDA

21.11.2025 - 19:00

Martin Schlegel ha spiegato fra l'altro il modo in cui la BNS opera per decidere sui tassi.
Martin Schlegel ha spiegato fra l'altro il modo in cui la BNS opera per decidere sui tassi.
Keystone

Un ritorno dei tassi di interesse negativi in Svizzera incontra seri ostacoli, ma la Banca nazionale (BNS) sarebbe comunque disposta ad adottarli qualora fosse necessario: lo ha ribadito oggi a Zurigo il presidente della direzione Martin Schlegel.

Keystone-SDA

21.11.2025, 19:00

21.11.2025, 19:13

«L'asticella è alta», per i costi di finanziamento inferiori allo zero, ma «siamo pronti a tornare in territorio negativo» se dovesse emergere una minaccia alla stabilità dei prezzi a medio termine, ha affermato il 49enne, secondo quanto riferisce Bloomberg.

In una conferenza intitolata «The SNB and its Watchers» (La BNS e i suoi osservatori) l'economista ha anche spiegato il processo decisionale dell'istituto, con i suoi quattro esami trimestrali della situazione: non è previsto di aumentare il ritmo delle riunioni, ha detto.

Schlegel ha anche sottolineato che la procedura applicata dalla BNS prima di una decisione sui tassi è sempre la stessa, indipendentemente dalle circostanze economiche. «È come un orologio svizzero», ha chiosato. «È molto importante seguire il processo stabilito, soprattutto se la situazione è turbolenta e poco chiara».

Il prossimo appuntamento? È in agenda l'11 dicembre.

I più letti

Ultimatum di Trump a Kiev, Putin: «Il piano è la base per la pace»
Dopo due anni Kate e William tornano a brillare insieme sul tappeto rosso
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn

Altre notizie

La polemica. Gli imprenditori elvetici sapevano più di quanto consentito sull'accordo con gli USA?

La polemicaGli imprenditori elvetici sapevano più di quanto consentito sull'accordo con gli USA?

Mercati azionari. La borsa svizzera chiude in rialzo

Mercati azionariLa borsa svizzera chiude in rialzo

Ecco di quanto. «Il turismo svizzero verso gli USA crollerà nel 2026»

Ecco di quanto«Il turismo svizzero verso gli USA crollerà nel 2026»