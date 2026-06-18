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Politica monetaria BNS: «Elevata disponibilità ad agire contro il rafforzamento del franco»

SDA

18.6.2026 - 12:00

Martin Schlegel è pronto a fare la sua parte per frenare il corso della moneta nazionale.
Martin Schlegel è pronto a fare la sua parte per frenare il corso della moneta nazionale.
Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) ribadisce di essere pronta ad agire per contrastare un rapido ed eccessivo apprezzamento del franco che metterebbe a repentaglio la stabilità dei prezzi nella Confederazione.

Keystone-SDA

18.06.2026, 12:00

18.06.2026, 13:00

«A causa dell'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente la pressione al rialzo sul franco, ricercato in quanto moneta rifugio, era inizialmente cresciuta», ha ricordato il presidente della direzione generale Martin Schlegel nella conferenza stampa dopo il tradizionale esame trimestrale della situazione, che ha portato l'istituto a mantenere allo 0,0% il tasso guida.

«Pertanto a inizio marzo avevamo aumentato la nostra disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi».

«Da allora i tassi di interesse nelle grandi aree valutarie sono saliti, fra l'altro per il fatto che i mercati si attendevano un inasprimento della politica monetaria in seguito all'ascesa dell'inflazione», ha proseguito il 49enne.

«Sebbene l'ampliamento del differenziale di interesse rispetto all'estero abbia comportato una lieve riduzione del valore del franco, il rischio di una forte pressione al rialzo sussiste ancora, dato che la situazione geopolitica resta incerta.»

«In caso di necessità, la nostra disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi è pertanto elevata», ha sottolineato l'economista con trascorsi professionali presso il Fondo monetario internazionale (FMI).

Secondo Schlegel nel raffronto internazionale l'inflazione in Svizzera, pari allo 0,6% in maggio, è comunque relativamente bassa e si colloca nell'area di stabilità dei prezzi, che l'istituto individua nella fascia compresa fra lo 0% e il 2%.

Il rincaro dovrebbe registrare ancora una lieve crescita nei prossimi trimestri, per poi ripiegare leggermente. «A medio termine la pressione inflazionistica è pressoché immutata», ha sostenuto il numero uno della BNS.

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