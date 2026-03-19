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Banche BNS: «La disponibilità a intervenire sui cambi è aumentata»

SDA

19.3.2026 - 11:00

Martin Schlegel vuole evitare che il franco diventi troppo forte.
Martin Schlegel vuole evitare che il franco diventi troppo forte.
Keystone

«Alla luce del conflitto in atto in Medio Oriente la disponibilità della Banca nazionale a intervenire sul mercato dei cambi è aumentata»: lo afferma lo stesso istituto d'emissione nel comunicato in cui annuncia il mantenimento allo 0,0% del suo tasso guida.

Keystone-SDA

19.03.2026, 11:00

19.03.2026, 11:19

«La BNS contrasta così un rapido ed eccessivo apprezzamento del franco che metterebbe a repentaglio la stabilità dei prezzi in Svizzera», argomenta l'entità guidata da Martin Schlegel.

La previsione di inflazione si colloca per i prossimi trimestri a un livello superiore a quella di dicembre per effetto del rincaro energetico. Stando alla BNS la pressione inflazionistica a medio termine è rimasta comunque pressoché immutata dallo scorso esame della situazione in dicembre.

«La Banca nazionale continuerà a osservare attentamente la situazione e adeguerà se necessario la politica monetaria per assicurare la stabilità dei prezzi a medio termine».

Banche. La BNS lascia invariato il tasso guida, in linea con le attese

BancheLa BNS lascia invariato il tasso guida, in linea con le attese

Prospettive economiche incerte

A causa dell'aumento del costo dell'energia dovuto al conflitto in Medio Oriente nei prossimi trimestri l'inflazione dovrebbe aumentare a un ritmo più sostenuto.

La BNS rivede quindi al rialzo le sue previsioni a breve termine, mentre sul medio periodo si assiste a una correzione al ribasso per via del franco forte: concretamente stando agli esperti della banca i prezzi saliranno dello 0,5% quest'anno (contro lo 0,3% previsto tre mesi or sono), dello 0,5% nel 2027 (0,6%) e dello 0,6% nel 2028 (prima stima).

L'inflazione «si attesta lungo l'intero orizzonte previsivo nell'area di stabilità dei prezzi», cioè fra lo 0% e il 2%, sottolinea la BNS.

Sul fronte congiunturale, le prospettive economiche per la Svizzera sono incerte per i prossimi mesi, sulla scia degli avvenimenti mondiali. Secondo la BNS a breve termine la crescita potrebbe risultare piuttosto contenuta, mentre nel medio periodo vi è da attendersi una certa ripresa.

La Banca nazionale si aspetta attualmente un incremento del prodotto interno lordo di circa l'1% per l'intero 2026 (previsione uguale a dicembre) e di circa l'1,5% per il 2027 (prima valutazione).

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