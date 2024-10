La BNS lancia un concorso per produrre una nuova serie di banconote Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) indice un concorso per sviluppare una nuova serie di banconote, la decima.

SDA

Lo ha annunciato stamane l'istituto di emissione, precisando che vuole in tal modo assicurarsi che i biglietti elvetici soddisfino i più moderni standard di sicurezza.

Il tema sarà la topografia del territorio elvetico, dal Giura all'Altopiano, fino alle Alpi, si legge in una nota diffusa stamane dalla BNS. La futura serie dovrà riprodurre la molteplicità della vita che si sviluppa lungo i diversi piani altitudinali dei rilievi svizzeri.

Ecco i temi per banconota

Per la banconota da 10 franchi (comprese le grandi città) il tema sarà le basse quote, per quella da 20 franchi l'Altopiano centrale, per quella da 50 franchi il Giura e per la banconota da 100 franchi le Prealpi.

Il biglietto da 200 franchi si concentrerà sulle montagne e quello da 1000 sull'alta montagna. L'obiettivo è rappresentare la diversità della Svizzera in modo vivido e realistico, con piante, animali e persone in un paesaggio impressionante e vario.

«Le nuove banconote dovrebbero essere emesse all'inizio degli anni 2030», ha dichiarato davanti ai media il nuovo presidente della BNS, Martin Schlegel, ribadendo che «la banconota da 1000 franchi rimarrà un importante mezzo di pagamento e una riserva di valore per la popolazione».

Da oggi i e le designer che esercitano la propria attività in Svizzera possono presentare la loro candidatura. Il concorso, per il quale saranno selezionate dodici persone, prenderà il via nel febbraio del 2025. I bozzetti delle banconote saranno poi presentati al pubblico presumibilmente l'autunno prossimo.

Ma le banconote hanno ancora un futuro?

Il regolamento è disponibile sul sito Internet della BNS, aggiunge la banca, ricordando che oggi in Svizzera circa una transazione su tre è effettuata con denaro contante e dicendosi convinta che esso manterrà anche in futuro il suo importante ruolo di mezzo di pagamento e riserva di valore.

La BNS ha iniziato a introdurre la nona serie di banconote nel 2016. L'ultimo taglio, quello da 100 franchi, è stato messo in circolazione nel 2019.

mh, ats