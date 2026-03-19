La Banca nazionale è chiamata a salvaguardare la stabilità dei prezzi. Keystone

In un contesto internazionale segnato da una profonda incertezza la Banca nazionale svizzera (BNS) lascia invariata la sua politica monetaria: l'istituto mantiene il suo tasso guida allo 0,0%, il livello a cui si trova dal giugno 2025.

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È la terza volta consecutiva che l'entità guidata da Martin Schlegel opta per la stabilità. La mossa comunicata alle 09.30 nell'ambito del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria è perfettamente in linea c

on quanto atteso dagli analisti. Secondo gli esperti, considerata la bassa inflazione (0,1% in febbraio, lo stesso livello di gennaio e dicembre) non c'era ragione di agire, tanto più che l'aumento dei prezzi energetici sulla scia della guerra in Medio Oriente dovrebbe essere attutito dalla forza del franco.

Come sempre la Banca nazionale deve inoltre guardare anche ad altre realtà. Ieri la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi e continua a prevede per quest'anno una sola riduzione del costo del denaro. Sempre oggi è prevista anche la riunione della Banca centrale europea (Bce), che dovrebbe mantenere la rotta attuale.

La BNS deve inoltre ponderare bene le sue mosse, evitando di prestare il fianco all'accusa, da parte degli Stati Uniti, di manipolare le valute, in un momento delicato in cui Berna cerca di negoziare un nuovo accordo commerciale con Washington, in un quadro caratterizzato da grande insicurezza sui dazi.

Come si ricorderà dopo un lungo periodo di tassi negativi (2015-2022), per frenare la progressione dei prezzi la BNS fra il 2022 (inflazione media annua al 2,8%) e il 2023 (rincaro al 2,1%) aveva proceduto a cinque aumenti del tasso guida, che era così salito dal -0,75% al +1,75%.

Nel 2024 (rincaro 1,1%), constatando che l'inflazione era tornata sotto il 2%, l'istituto aveva cominciato nuovamente ad abbassare il costo del denaro, procedendo a sei tagli consecutivi, fino a metà 2025, quando il tasso guida è stato azzerato. Ora la banca ha optato per lo status quo.

La BNS decide normalmente sui tassi a ritmo trimestrale: il prossimo esame della situazione è in programma il 18 giugno.