A loro è affidato il compito di mantenere la stabilità dei prezzi in Svizzera. Keystone

Remunerazioni milionarie ai vertici della Banca nazionale svizzera (BNS).

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Nel 2025 il presidente della direzione Martin Schlegel ha ricevuto 1,0 milioni, a cui si aggiungono altri 278'000 franchi quali contributi agli schemi previdenziali e all'AVS, per un totale di 1,3 milioni.

Sostanzialmente la stessa cifra è stata incassata anche dal vicepresidente Antoine Martin e dal terzo membro della direzione generale, Petra Tschudin: tutti e tre i manager ricevono infatti il medesimo stipendio fisso, che nell'anno in esame è salito di 15'500 franchi rispetto al 2024.

Contrariamente alle retribuzioni elargite ai top manager delle aziende, che trovano a volte corrispettivi anche in analoghe realtà estere, specialmente americane, le remunerazioni delle BNS sono di gran lunga le più elevate al mondo fra quelle dei grandi banchieri centrali. A titolo di confronto, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell guadagna circa 203'000 dollari, cioè 160'000 franchi al cambio attuale.