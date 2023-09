Gli avvenimenti di alcuni mesi fa relativi al settore bancario statunitense e a Credit Suisse hanno messo di nuovo in evidenza quanto sia importante per le banche approvvigionarsi di liquidità. Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) amplia le proprie possibilità per fornire liquidità alle banche: in caso di necessità, potrà concedere prestiti a fronte di garanzie ipotecarie a tutti gli istituti in Svizzera, come già accadeva per quelli di rilevanza sistemica.

«Gli avvenimenti di alcuni mesi fa relativi al settore bancario statunitense e a Credit Suisse hanno messo di nuovo in evidenza quanto sia importante per le banche approvvigionarsi di liquidità», ha affermato il vicepresidente della direzione generale della BNS Martin Schlegel in una conferenza stampa a Zurigo in occasione della pubblicazione dell'esame trimestrale della situazione economica e monetaria.

Indipendentemente dalla loro dimensione, le banche «possono trovarsi in situazioni in cui necessitano molto rapidamente di mezzi liquidi in grande quantità. Tale fabbisogno può essere dovuto a una situazione di incertezza nel settore bancario, ma anche a un evento specifico che colpisce un singolo istituto, come un attacco cibernetico», ha ricordato Schlegel.

Avviata nel 2019, l'iniziativa della BNS è entrata lo scorso anno nella sua fase di attuazione tramite un progetto pilota, e alla fine del luglio scorso l'istituto ha informato tutte le banche al riguardo.

L'iniziativa, ha ancora illustrato il vicepresidente, è incentrata sui prestiti ipotecari poiché questi rappresentano le posizioni di bilancio illiquide di gran lunga più significative nel sistema bancario, concorrendo per circa l’85% al volume del credito sul mercato interno.

Affinché una banca possa costituire tali prestiti in garanzia per l'ottenimento di liquidità, deve assicurarne il trasferimento alla BNS adottando a tal fine una serie di misure preparatorie sul piano giuridico e operativo. A questo scopo la Banca nazionale ha sviluppato un processo digitale in collaborazione con SIX Terravis.

La BNS si attende dalle banche attive nel credito ipotecario che aderiscano all'iniziativa: «più elevato sarà il numero di istituti che procederanno ai lavori preparatori e maggiori saranno lepossibilità di intervento della BNS in caso di necessità. E ciò a beneficio non solo delle banche partecipanti, ma del paese nel suo insieme», ha rilevato Schlegel, secondo il quale l'iniziativa fornisce un ampio contributo alla stabilità finanziaria e alla resilienza del sistema bancario.

es