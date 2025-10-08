Nuove banconote svizzere: ecco i sei finalisti, uno è ticinese

Fra i sei finalisti figura anche un grafico ticinese, che ha presentato questa serie di banconote, l'elaborato K. sda

Importante passo avanti per la nuova serie di banconote della Banca nazionale svizzera (BNS), che dovrebbe entrare in circolazione al più presto all'inizio degli anni 2030: sono stati nominati i sei finalisti – uno è ticinese – dei dodici progetti presentati in agosto.

Keystone-SDA SDA

Sono ammessi all'ultima fase della gara i designer dei bozzetti B, G, H, J, K e L, ha indicato oggi l'istituto. La decisione è stata presa sulla scorta di quanto emerso da parte dell'opinione pubblica – tutti erano stati invitati a dire la loro – e della valutazione di un comitato consultivo composto da esperti esterni.

Al sondaggio popolare, svoltosi tra il 13 agosto e il 7 settembre 2025, hanno preso parte oltre 100'000 persone. «La BNS ringrazia la popolazione per la forte partecipazione e il gran numero di riscontri ricevuti», si legge nella nota.

Nell'ultima fase del concorso sarà valutata una possibile collaborazione con i designer – uno di loro è Giulio Waller della Custer Waller Sagl di Lugano-Besso, all'origine del bozzetto K – e verranno esaminati gli aspetti commerciali.

Persona o team vincente annunciati nel primo trimestre 2026

La BNS comunicherà la persona o il team vincente del concorso nel primo trimestre 2026. In seguito avrà inizio la fase di ulteriore elaborazione delle proposte.

La realizzazione finale – mette in guardia l'istituto – potrà risultare nettamente diversa dai bozzetti presentati: sarà il Consiglio di banca a decidere in merito alla veste grafica delle banconote.

Il tema della nuova serie – la decima: le banconote di quella attuale, la nona, sono in circolazione dal 2016 – è dedicato alla topografia unica del territorio elvetico, dal Giura all'Altopiano sino alle Alpi. L'obiettivo è ritrarre l'intero paese, dalle valli più profonde alle vette più alte.

«La futura serie dovrà riprodurre la molteplicità della vita che si sviluppa lungo i diversi piani altitudinali dei rilievi svizzeri», chiosava la BNS.