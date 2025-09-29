  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso pagamenti più rapidi? BNS e BCE valutano la possibilità di collegare i sistemi di pagamento istantanei

SDA

29.9.2025 - 11:00

La Banca nazionale è al lavoro per studiare la fattibilità del progetto.
La Banca nazionale è al lavoro per studiare la fattibilità del progetto.
Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca centrale europea (Bce) esaminano la possibilità di collegare i sistemi di pagamento istantanei delle due aree.

Keystone-SDA

29.09.2025, 11:00

29.09.2025, 11:18

Le due entità hanno avviato una fase esplorativa per mettere in comunicazione il servizio IP e del sistema SIC e il servizio TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) dell'Eurosistema, indica oggi la BNS.

Lo scopo è quello di appurare la fattibilità e praticabilità economica di un tale approccio. Questa fase durerà per tutto il 2026.

I pagamenti istantanei – ricorda l'istituto guidato da Martin Schlegel – danno la possibilità a privati e imprese di effettuare transazioni nazionali da conto a conto, le quali vengono eseguite immediatamente e regolate in via definitiva nel giro di pochi secondi, 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

Le catene di regolamento più corte e la pronta disponibilità di fondi riducono i rischi e offrono vantaggi significativi a privati, imprese e banche commerciali.

Un collegamento fra i due sistemi permetterebbe l'esecuzione di pagamenti istantanei a valute incrociate, consentendo quindi di accreditare in pochi secondi pagamenti provenienti da un'area monetaria su un conto nell'altra area monetaria, spiega la BNS.

«L'iniziativa contribuisce all'obiettivo generale di rendere i pagamenti transfrontalieri più rapidi, convenienti, trasparenti e accessibili», conclude la banca.

I più letti

È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Il TCS mette alla prova gli pneumatici invernali: ecco quali raccomanda
Il virus del Nilo occidentale si diffonde rapidamente, casi segnalati anche in Ticino

Altre notizie

Aviazione. Tagli presso Lufthansa potrebbero interessare anche la Svizzera

AviazioneTagli presso Lufthansa potrebbero interessare anche la Svizzera

Riorganizzazione. Lufthansa annuncia tagli di 4000 posti di lavoro amministrativi

RiorganizzazioneLufthansa annuncia tagli di 4000 posti di lavoro amministrativi

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in rialzo