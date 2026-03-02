  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera La Banca nazionale è pronta a intervenire contro l'apprezzamento del franco

SDA

2.3.2026 - 13:47

La Banca nazionale svizzera è pronta ad intervenire
La Banca nazionale svizzera è pronta ad intervenire
Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta a intervenire per contrastare la forza del franco, considerato un bene rifugio, in un contesto geopolitico esplosivo.

Keystone-SDA

02.03.2026, 13:47

02.03.2026, 13:57

«Alla luce degli sviluppi internazionali, abbiamo aumentato la nostra disponibilità ad agire sul mercato valutario (...) per attenuare un rapido e eccessivo apprezzamento del franco, che potrebbe minacciare la stabilità dei prezzi in Svizzera», ha dichiarato un portavoce all'agenzia finanziaria AWP.

Per il momento la valuta elvetica si è dimostrata relativamente insensibile all'offensiva americano-israeliana contro l'Iran iniziata sabato e alle sue conseguenze per l'intera regione del Golfo.

Alle 12.15, il franco si apprezzava dello 0,18% rispetto all'euro, a 0,9078 EUR/CHF, mentre perdeva lo 0,60% rispetto al dollaro, a 0,7738 USD/CHF.

I più letti

Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Migros irrita i dipendenti con un manifesto contro il tempo libero: «Bisogna vivere per lavorare?»
Diversi jet da combattimento USA abbattuti in Kuwait, ecco il video
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Bocelli fa tremare l'Ariston. Risate a gogò con Frassica

Altre notizie

Svizzera. Nel 2025 Mister Prezzi impegnato soprattutto nelle tariffe di energia e sanità

SvizzeraNel 2025 Mister Prezzi impegnato soprattutto nelle tariffe di energia e sanità

Mercati azionari. Alla Borsa svizzera lo SMI è atteso in profondo rosso per la guerra in Iran

Mercati azionariAlla Borsa svizzera lo SMI è atteso in profondo rosso per la guerra in Iran

Borsa. Il Petrolio vola dopo l'attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari

BorsaIl Petrolio vola dopo l'attacco in Iran, Brent +8,28% a 78,80 dollari