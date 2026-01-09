Negli anni la Banca nazionale ha accumulato imponenti quantità di riserve. Keystone

Le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS) tornano a calare: in dicembre hanno mostrato una lieve flessione, dopo un mese di aumento. Gli attivi in questione si sono attestati a 725 miliardi di franchi, 2,0 miliardi in meno di novembre.

L'insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 739 a 737 miliardi di franchi, ha indicato l'istituto sul suo sito internet. Gli sbalzi dei dati non sono inconsueti e hanno spesso a che fare con l'evoluzione dei mercati valutari. Possono però anche essere il frutto di manovre di politica monetaria.

Secondo le statistiche della BNS, a fine dicembre l'euro è sceso a 0,9311 franchi, da 0,9330 franchi di fine novembre (-0,2%). Nello stesso periodo, il dollaro americano si è indebolito a 0,7933 franchi da 0,8064 franchi (-1,6%). Dollaro ed euro rappresentano insieme circa l'80% delle riserve valutarie.

Come noto l'istituto guidato dal presidente della direzione generale Martin Schlegel ha proceduto per anni a massicci acquisti di divise, in particolare dopo l'abbandono della soglia minima di cambio con l'euro all'inizio del 2015.