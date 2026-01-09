  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Le riserve di divise della BNS tornano a scendere

SDA

9.1.2026 - 18:00

Negli anni la Banca nazionale ha accumulato imponenti quantità di riserve.
Negli anni la Banca nazionale ha accumulato imponenti quantità di riserve.
Keystone

Le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS) tornano a calare: in dicembre hanno mostrato una lieve flessione, dopo un mese di aumento. Gli attivi in questione si sono attestati a 725 miliardi di franchi, 2,0 miliardi in meno di novembre.

Keystone-SDA

09.01.2026, 18:00

09.01.2026, 18:15

L'insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 739 a 737 miliardi di franchi, ha indicato l'istituto sul suo sito internet. Gli sbalzi dei dati non sono inconsueti e hanno spesso a che fare con l'evoluzione dei mercati valutari. Possono però anche essere il frutto di manovre di politica monetaria.

Secondo le statistiche della BNS, a fine dicembre l'euro è sceso a 0,9311 franchi, da 0,9330 franchi di fine novembre (-0,2%). Nello stesso periodo, il dollaro americano si è indebolito a 0,7933 franchi da 0,8064 franchi (-1,6%). Dollaro ed euro rappresentano insieme circa l'80% delle riserve valutarie.

Come noto l'istituto guidato dal presidente della direzione generale Martin Schlegel ha proceduto per anni a massicci acquisti di divise, in particolare dopo l'abbandono della soglia minima di cambio con l'euro all'inizio del 2015.

I più letti

In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni
Lutto nazionale: storicamente triste, storicamente commovente, storicamente federatore
Inferno di Crans-Montana, il gestore del bar «Le Constellation» è stato arrestato

Altre notizie

Lo dicono gli esperti. Fusione Glencore-Rio Tinto? «È un ottimo momento per farla»

Lo dicono gli espertiFusione Glencore-Rio Tinto? «È un ottimo momento per farla»

Industria automobilistica. BYD punta anche sulla Svizzera per uscire dalla crisi

Industria automobilisticaBYD punta anche sulla Svizzera per uscire dalla crisi

Materie prime. Glencore ci riprova: vuole la mega-fusione con Rio Tinto

Materie primeGlencore ci riprova: vuole la mega-fusione con Rio Tinto