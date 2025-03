Secondo il presidente della direzione Martin Schlegel vi sono però molte incertezze globali. Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) ritocca leggermente al rialzo la sua previsione relativa all'inflazione per il 2025: la crescita dei prezzi in Svizzera viene vista allo 0,4%, a fronte dello 0,3% ipotizzato tre mesi or sono.

Keystone-SDA SDA

In relazione al 2026 il pronostico viene per contro confermato allo 0,8%, mentre viene avanzata una prima stima, di un analogo 0,8%, per il 2027. Le previsioni sono state pubblicate oggi in occasione del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria, che ha portato l'istituito a tagliare il tasso guida allo 0,25%: una flessione di 25 punti base che è stata in linea con quanto atteso dagli esperti.

Sul fronte congiunturale, nel quarto trimestre 2024 la crescita economica è stata solida, a detta degli esperti della BNS. L'istituto conferma la sua previsione di un'espansione del prodotto interno lordo (Pil) per l'anno in corso che dovrebbe essere compresa fra l'1% e l'1,5%. Per il 2026 (prima stima) viene ipotizzato un valore di circa l'1,5%.

Nel suo scenario di base la Banca nazionale si aspetta che nei prossimi trimestri la crescita dell'economia mondiale rimanga moderata. La pressione inflazionistica di fondo dovrebbe continuare a ridursi gradualmente nei prossimi trimestri, soprattutto in Europa.

Il grado di incertezza riguardo a questo scenario per l'economia globale è però attualmente alto, mettono in guardia gli specialisti della BNS. «Il quadro geopolitico e commerciale, in particolare, potrebbe subire cambiamenti significativi e repentini», si sottolinea. «L'aumento delle barriere commerciali, ad esempio, potrebbe comportare un indebolimento dell'evoluzione economica mondiale. Nello stesso tempo una politica fiscale più espansiva in Europa potrebbe stimolare a medio termine la congiuntura».

Con l'odierna riduzione del tasso di interesse la Banca nazionale punta ad assicurare che le condizioni monetarie restino appropriate «alla luce della debole pressione inflazionistica e degli accresciuti rischi al ribasso per l'inflazione». L'entità guidata da Martin Schlegel fa sapere che continuerà a osservare attentamente la situazione e, se necessario, adeguerà la politica monetaria per far sì che l'inflazione a medio termine si mantenga nell'area di stabilità dei prezzi, che l'istituto individua in un intervallo fra lo 0% e il 2%.