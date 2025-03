Gli orientamenti della BNS sono importanti per molti svizzeri, a partire dai debitori ipotecari. Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) taglierà quest'anno il tasso guida dallo 0,50% allo 0,25%, per quello che sarà l'unico intervento del 2025.

Keystone-SDA SDA

E lo farà probabilmente in marzo, sebbene gli ultimi sviluppi potrebbero portare l'istituto a optare in un primo tempo per una pausa.

È quanto prevedono gli esperti di UBS nel loro scenario base, diffuso ieri. Ve ne sono comunque anche altri due: uno con un contesto economico più positivo, che dovrebbe spingere la BNS la lasciare invariato il costo del denaro, l'altro – considerato al momento improbabile – che porterebbe il tasso guida allo 0%.

Non viene nemmeno totalmente escluso un tasso d'interesse di riferimento negativo: «Potrebbe essere preso in considerazione se si verificasse una recessione nell'Eurozona e la Banca centrale europea (Bce) perseguisse una politica monetaria espansiva», spiegano gli economisti.

Non mancano comunque le incertezze: dal 2022, anno in cui è iniziato il ciclo di rialzo del tasso guida, la BNS ha spesso sorpreso i mercati finanziari, fissando il suo indicatore in modo diverso da quanto previsto: in cinque delle ultime dodici decisioni il tasso guida si è smarcato dai pronostici degli analisti di Bloomberg.

«Poiché l'incertezza geopolitica rimane elevata e la politica statunitense è estremamente imprevedibile non sarà facile anticipare le decisioni di politica monetaria della BNS», concludono gli specialisti di UBS.