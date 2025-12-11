La decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) è in linea con quanto atteso dagli esperti (foto d'archivio) Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) mantiene invariata la sua politica monetaria: nell'ambito del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria l'istituto ha comunicato di lasciare il suo tasso guida allo 0,0%, come peraltro aveva già fatto lo scorso 25 settembre. La BNS aveva azzerato il costo del denaro in giugno.

Keystone-SDA SDA

La decisione odierna è in linea con quanto atteso da tutti gli economisti interpellati dall'agenzia Awp a inizio dicembre, dopo la diffusione, da parte dell'Ufficio federale di statistica (UST), dei dati sull'inflazione risultata allo 0,0% in novembre e al limite della fascia di obiettivo che la BNS considera di stabilità, ossia un rincaro compreso tra lo 0% e il 2%.

Nei mesi scorsi l'inflazione è risultata leggermente più bassa di quanto atteso, ha comunicato oggi la BNS. A medio termine, tuttavia, la pressione inflazionistica è rimasta praticamente immutata rispetto all'ultima valutazione della situazione economica e monetaria.

La Banca nazionale continuerà a osservare la situazione e adeguerà se necessario la politica monetaria per garantire la stabilità dei prezzi. L'istituto guidato da Martin Schlegel è inoltre pronto a intervenire sul mercato dei cambi se necessario.

Rispetto all'ultimo esame della situazione - indica la nota - le prospettive economiche per la Svizzera sono un po' migliorate grazie all'abbassamento dei dazi statunitensi e all'evoluzione internazionale lievemente più favorevole. Il rischio principale per l'economia nazionale resta comunque lo sviluppo dell'economia mondiale.