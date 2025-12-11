  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche Il tasso guida della BNS resta allo 0,0%, in linea con le attese

SDA

11.12.2025 - 09:43

La decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) è in linea con quanto atteso dagli esperti (foto d'archivio)
La decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) è in linea con quanto atteso dagli esperti (foto d'archivio)
Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) mantiene invariata la sua politica monetaria: nell'ambito del tradizionale esame trimestrale della situazione economica e monetaria l'istituto ha comunicato di lasciare il suo tasso guida allo 0,0%, come peraltro aveva già fatto lo scorso 25 settembre. La BNS aveva azzerato il costo del denaro in giugno.

Keystone-SDA

11.12.2025, 09:43

11.12.2025, 10:16

La decisione odierna è in linea con quanto atteso da tutti gli economisti interpellati dall'agenzia Awp a inizio dicembre, dopo la diffusione, da parte dell'Ufficio federale di statistica (UST), dei dati sull'inflazione risultata allo 0,0% in novembre e al limite della fascia di obiettivo che la BNS considera di stabilità, ossia un rincaro compreso tra lo 0% e il 2%.

Nei mesi scorsi l'inflazione è risultata leggermente più bassa di quanto atteso, ha comunicato oggi la BNS. A medio termine, tuttavia, la pressione inflazionistica è rimasta praticamente immutata rispetto all'ultima valutazione della situazione economica e monetaria.

La Banca nazionale continuerà a osservare la situazione e adeguerà se necessario la politica monetaria per garantire la stabilità dei prezzi. L'istituto guidato da Martin Schlegel è inoltre pronto a intervenire sul mercato dei cambi se necessario.

Rispetto all'ultimo esame della situazione - indica la nota - le prospettive economiche per la Svizzera sono un po' migliorate grazie all'abbassamento dei dazi statunitensi e all'evoluzione internazionale lievemente più favorevole. Il rischio principale per l'economia nazionale resta comunque lo sviluppo dell'economia mondiale.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
Ecco il commosso addio di Mona Vetsch ad Alexandra Taetz
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

Altre notizie

Gruppi energetici. Axpo: performance in calo per esercizio 2024/25

Gruppi energeticiAxpo: performance in calo per esercizio 2024/25

USA. La Fed taglia come previsto i tassi di un quarto di punto

USALa Fed taglia come previsto i tassi di un quarto di punto

Dei Verdi. Iniziativa solare depositata con 134'000 firme

Dei VerdiIniziativa solare depositata con 134'000 firme