  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Banca nazionale, un 2025 da 26 miliardi: 4 andranno a Confederazione e Cantoni

SDA

9.1.2026 - 07:33

Buone notizie dalla Banca nazionale svizzera. (Foto archivio)
Buone notizie dalla Banca nazionale svizzera. (Foto archivio)
Keystone

Per il 2025 la Banca nazionale svizzera (BNS) si attende, in base ai dati provvisori pubblicati oggi, un utile di esercizio pari a 26 miliardi di franchi. Alla Confederazione e ai Cantoni verranno versati 4 miliardi.

Keystone-SDA

09.01.2026, 07:33

09.01.2026, 08:42

L'istituto d'emissione ha tratto grande vantaggio dall'andamento del prezzo dell'oro: sulle disponibilità delle riserve auree è risultata una plusvalenza da valutazione di 36,3 miliardi di franchi, precisa la BNS nel comunicato odierno. Sulle posizioni in valuta estera, la banca centrale ha registrato invece una perdita di circa 9 miliardi mentre su quelle in valuta locale è risultato un disavanzo di 0,9 miliardi.

L'importo attribuito agli accantonamenti per le riserve monetarie, secondo la BNS, ammonterà a 12,7 miliardi di franchi. Tenuto conto dell'attuale riserva per future ripartizioni di 12,9 miliardi - si legge - risulta un utile di bilancio di circa 26 miliardi di franchi, che consente il versamento di un dividendo nella misura massima stabilita per legge di 15 franchi per azione, nonché l'assegnazione di complessivi 4 miliardi di franchi destinati alla Confederazione e ai Cantoni a titolo di distribuzione dell'utile. L'anno precedente l'importo in questo caso era di 3 miliardi.

Il rapporto dettagliato sul risultato di esercizio con i dati definitivi sarà pubblicato il prossimo 2 marzo, mentre il Rapporto di gestione sarà disponibile il 17 marzo 2026.

I più letti

Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera
La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Ci si prepara alla giornata di lutto nazionale. Parmelin si rivolge alla popolazione con una lettera aperta
In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come

Altre notizie

Mercato del lavoro. Disoccupazione nel 2025 salita al 2,8%, ai massimi dal 2021

Mercato del lavoroDisoccupazione nel 2025 salita al 2,8%, ai massimi dal 2021

Investimenti. Nel 2026 servirà cautela, ecco le dritte Raiffeisen

InvestimentiNel 2026 servirà cautela, ecco le dritte Raiffeisen

Svizzera. «Alla Banca nazionale devono aver tirato un sospiro di sollievo»

Svizzera«Alla Banca nazionale devono aver tirato un sospiro di sollievo»