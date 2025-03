La sede della Banca nazionale svizzera, a Berna Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha realizzato un utile di 80,7 miliardi di franchi nel 2024, secondo i risultati definitivi pubblicati oggi. Nel 2023 aveva registrato una perdita di 3,2 miliardi. Alla Confederazione sarà distribuito un miliardo, ai Cantoni due.

Keystone-SDA, ats SDA

A gennaio, la BNS aveva annunciato un utile di circa 80 miliardi di franchi.

Nel dettaglio, l'istituto ha realizzato un utile di 67,3 miliardi sulle sue posizioni in valuta estera. Le riserve in oro hanno generato una plusvalenza di 21,2 miliardi, mentre le posizioni in franchi una perdita di 7,4 miliardi. Le spese operative sono state di 400 milioni di franchi.

La BNS ha previsto di pagare un dividendo di 15 franchi per azione, il massimo consentito dalla legge, e di distribuire 3 miliardi di franchi alla Confederazione e ai Cantoni. Dopo questi versamenti, la riserva per future distribuzioni sarà di 12,9 miliardi di franchi.