Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones è salito dello 0,80% a 24'738,05 punti, il Nasdaq dello 0,89% a 7404,98 e lo S&P 500 dello 0,93% a 2722,90 punti.

Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro era scambiato a 109,39 yen, 1,0025 franchi svizzeri e 0,7399 sterline; l'euro a 1,1926 dollari.