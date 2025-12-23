  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Borsa svizzera ai massimi di sempre, SMI oltre i 13'200 punti

SDA

23.12.2025 - 11:01

È stato un buon anno per la borsa svizzera.
È stato un buon anno per la borsa svizzera.
Keystone

La borsa svizzera è ai massimi di sempre: in mattinata l'indice dei valori guida SMI ha superato per la prima volta nella storia i 13'200 punti, arrivando sino a 13'216,10 punti.

Keystone-SDA

23.12.2025, 11:01

23.12.2025, 11:03

Il precedente record, di 13'199,05 risaliva al 3 marzo scorso. Circa un mese dopo il mercato era però crollato sulla scia dell'annuncio dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump: il minimo dell'anno è del 9 aprile, con 10'699,66 punti.

Il mercato elvetico migliora quindi ulteriormente la performance annuale, che attualmente è del +14%.

Per quanto riguarda la crescita odierna dell'SMI il merito va attribuito soprattutto ai colossi farmaceutici Roche (+0,95%) e Novartis (+0,58%), sulla scia dell'accordo sottoscritto con il governo americano che prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci in cambio dell'esenzione dei dazi.

Anche Nestlé (+0,33%%) registra un sensibile aumento dopo un'intervista del nuovo presidente della direzione Philip Navratil a Finanz und Wirtschaft in cui il manager ha sottolineato l'importanza di puntare su un aumento dei ricavi. UBS (-0,27%) per contro oggi è poco tonica, ma ha dietro di sé un anno da incorniciare: la performance 2025 è del +28%.

Lo SMI  è nato il 30 giugno 1988

Come si ricorderà l'SMI – Swiss Market Index – è nato ormai quasi quattro decenni or sono, il 30 giugno 1988. Allora partì con 1500 punti e nel frattempo si è quindi moltiplicato per quasi 9 volte. Il punto più basso risale al 14 gennaio 1991, con 1287,60 punti.

Per fare i confronti internazionali va peraltro sottolineato che l'SMI – contrariamente ad altri indici, come il DAX tedesco – si basa solo sul corso delle azioni e non ingloba i dividendi e altri cambiamenti di capitale.

Può anche essere utile rammentare che solo dal 2007 l'SMI comprende stabilmente 20 titoli: in precedenza il numero era variato fra un minimo di 18 nel 1993 e un massimo di 29 nel 2000.

I più letti

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio su Raoul Bova: «È stato un periodo molto difficile»
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
In partenza per l'Italia? Ecco una novità che potrebbe far felici gli automobilisti
Dal grande gol al grande spavento: Daka fa tremare tutti dopo un'esultanza finita male
Sidney Crosby riscrive la storia dei Penguins, superato anche Lemieux

Altre notizie

Svizzera. Nel settore bancario più disoccupati e meno offerte di impiego

SvizzeraNel settore bancario più disoccupati e meno offerte di impiego

Sondaggio. Svizzeri un po' più ottimisti riguardo alle loro finanze nel 2026

SondaggioSvizzeri un po' più ottimisti riguardo alle loro finanze nel 2026

Turismo. Sempre più americani sulle piste da sci svizzere

TurismoSempre più americani sulle piste da sci svizzere