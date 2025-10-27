Avvio poco pimpante per la Borsa svizzera. Keystone

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo l'avvio delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,25% a 12'536,68 punti.

Keystone-SDA SDA

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato il primo giorno della settimana in sostenuto aumento, con il Nikkei che ha superato quota 50 mila per la prima volta, trainato dall'ottimismo degli investitori per le prospettive sul commercio globale, in attesa dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, previsto questo giovedì in Corea del Sud. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un progresso del 2,46%, a quota 50.512,32, con un guadagno di 1.212 punti.

Le principali Borse europee aprono la seduta in positivo. Nei primi minuti di scambi Francoforte segna +0,30%, Londra registra +0,01%, Parigi +0,03% e Milano +0,39%.