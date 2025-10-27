  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Borsa svizzera: apertura in calo

SDA

27.10.2025 - 09:22

Avvio poco pimpante per la Borsa svizzera.
Avvio poco pimpante per la Borsa svizzera.
Keystone

Apertura in calo oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo l'avvio delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,25% a 12'536,68 punti.

Keystone-SDA

27.10.2025, 09:22

27.10.2025, 09:29

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato il primo giorno della settimana in sostenuto aumento, con il Nikkei che ha superato quota 50 mila per la prima volta, trainato dall'ottimismo degli investitori per le prospettive sul commercio globale, in attesa dell'incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, previsto questo giovedì in Corea del Sud. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un progresso del 2,46%, a quota 50.512,32, con un guadagno di 1.212 punti.

Le principali Borse europee aprono la seduta in positivo. Nei primi minuti di scambi Francoforte segna +0,30%, Londra registra +0,01%, Parigi +0,03% e Milano +0,39%.

I più letti

Sequestrata una Ferrari Purosangue da 700 mila euro al porto di Genova. Ecco cos'ha scatenato i sospetti degli agenti
Momento shock nel GP del Messico, Lawson: «Avrei potuto ucciderli!»
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
I due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta
Emma Marrone e Stefano De Martino avvistati insieme, scoppiano i rumor

Altre notizie

Cosa dice il mercato?. In Svizzera nel 2026 la domanda immobiliare potrebbe calare. Ecco perché

Cosa dice il mercato?In Svizzera nel 2026 la domanda immobiliare potrebbe calare. Ecco perché

Economia e istruzione. La Svizzera è il Paese più competitivo al mondo. Ecco perché

Economia e istruzioneLa Svizzera è il Paese più competitivo al mondo. Ecco perché

Farmaceutica. Novartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences

FarmaceuticaNovartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences