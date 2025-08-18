  1. Clienti privati
Mercati azionari Apertura in lieve calo per la Borsa svizzera

SDA

18.8.2025 - 09:24

Apertura fondamentalmente piatta per la Borsa svizzera.
Apertura fondamentalmente piatta per la Borsa svizzera.
Keystone

Apertura in lieve calo per la Borsa svizzera. Poco dopo l'apertura l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,03% a 12'070,27 punti.

Keystone-SDA

18.08.2025, 09:24

18.08.2025, 09:25

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato la prima seduta della settimana in rialzo, aggiornando per il secondo giorno consecutivo i massimi di sempre, in scia al record del Dow Jones Usa, e l'indebolimento dello yen – che da slancio ai titoli dell'export. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un aumento dello 0,77%, a quota 43.714,31, con un guadagno di 336 punti.

Fra i principali mercati europei, Milano ha aperto in progressione dello 0,41%, girando però subito in negativo a -0,15%. Francoforte ha iniziato in calo dello 0,20%"e Parigi dello 0,14%. In controtendenza Londra, con un +0,18%.

