  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Apertura in lieve rialzo per la Borsa svizzera

SDA

19.8.2025 - 09:38

Apertura in leggero rialzo alla Borsa di Zurigo
Apertura in leggero rialzo alla Borsa di Zurigo
Keystone

Apertura in lieve rialzo per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.10 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,11% a 12'085,22 punti.

Keystone-SDA

19.08.2025, 09:38

19.08.2025, 09:45

Fra i principali mercati europei, Milano ha aperto in progressione dello 0,31%. Francoforte e Parigi hanno iniziato in rialzo dello 0,2%. Sulla parità, invece, la partenza del listino azionario di Londra.

Dal canto suo, la Borsa di Tokyo è arretrata sul finale di seduta, con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto mentre l'indice di riferimento è sui massimi di sempre, e in attesa di maggiori indicazioni dalla politica monetaria dalla Federal Reserve, con il tradizionale simposio in programma questa settimana a Jackson Hole. Il Nikkei ha segnato una flessione dello 0,38%, a quota 43'546,29, con un calo di 168 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 147,40, ed è stabile sull'euro a 172,50.

Anche Wall Street ieri sera ha chiuso debole in attesa del simposio di Jackson Hole. Il Dow Jones ha perso lo 0,08% a 44.912,19 punti, il Nasdaq è salito dello 0,03% a 21.629,77 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,01% a 6.449,16 punti.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Gli hobby bizzarri delle star: scopri le passioni di Johnny Depp, Brad Pitt e molti altri
Ecco cosa c'è da sapere dopo i colloqui di pace con Trump alla Casa Bianca
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili

Altre notizie

Svizzera. Travail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026

SvizzeraTravail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026

Con meno voli notturni. Voli da Zurigo più puntuali quest'estate

Con meno voli notturniVoli da Zurigo più puntuali quest'estate

Guerra commerciale. Boicottaggio dei prodotti USA? L'esperto: «Inefficace e anche controproducente»

Guerra commercialeBoicottaggio dei prodotti USA? L'esperto: «Inefficace e anche controproducente»