La sede della Borsa svizzera (foto d'archivio) Keystone

Apertura in positivo oggi alla Borsa svizzera. Alle 9.08 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,11% a 12'323,61 punti.

Keystone-SDA SDA

Avvio incerto con leggera tendenza negativa per le principali piazze europee: Francoforte e Londra sono in calo dello 0,2%. Parigi è piatta (+0,02%) mentre Milano segna una lieve crescita dello 0,13%.

La Borsa di Tokyo ha concluso l'ultima seduta della settimana in sostenuto aumento, grazie agli acquisti sulla tecnologia e l'ottimismo sulla stagione dei trimestrali. Il listino di riferimento Nikkei ha messo a segno un rialzo del 2,12%, a quota 52'411,34 punti. Sul mercato dei cambi, va avanti la svalutazione dello yen sul dollaro, a 153,80, e sull'euro poco sopra a 178.

Ieri Wall Street ha chiuso la seduta negativa: il Dow Jones ha perso lo 0,23% a 47'522,12 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,57% a 23'581,14 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,99% a 6822,34 punti.