La borsa di Zurigo Keystone

La Borsa svizzera ha aperto in rialzo. Alle 9.10 l'indice guida SMI segnava 10'808,13 punti, in aumento dello 0,48%.

Gli investitori sono in attesa della pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti nel pomeriggio. Sommati ai dati sull'inflazione Usa in arrivo la prossima settimana aiuteranno a capire le prossime mosse della Fed. Per il resto, le notizie societarie svizzere da esaminare sono poche.

Anche i mercati azionari europei hanno aperto al rialzo: la borsa di Milano guadagna lo 0,42%, Parigi segna +0,34%, Londra +0,35% e Francoforte +0,25%.

La Borsa di Tokyo ha terminato invece l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, seguendo la frenata del mercato azionario Usa. Wall Street ieri sera ha chiuso in leggero ribasso: il Dow Jones ha terminato in equilibrio (-0,03%), l'indice Nasdaq ha ceduto lo 0,12% e il più ampio indice S&P 500 ha perso lo 0,13%.

mc, ats