Avvio in rialzo oggi alla Borsa svizzera. Verso le le 9.10 l'indice dei titoli guida SMI segnava un +0,16% a 13'095,79 punti.

Apertura in positivo anche per le principali borse europee – Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,77%), Londra (+0,42%) e Milano (+0,58%) – mentre si valuta l'impatto dei dazi americani previsti per il 2 aprile. Con dazi mirati, secondo gli analisti, potrebbe esserci una ripercussione meno traumatica rispetto alle previsioni iniziali. I mercati, in attesa dei dati relativi alla manifattura e ai servizi, guardano anche alle trattative di pace tra Russia e Ucraina.

La Borsa di Tokyo arretra sul finale delle contrattazioni e conclude la prima seduta della settimana in leggero calo, mentre cresce l'incertezza sul commercio globale in attesa di ulteriori dazi da parte dell'amministrazione Trump a inizio aprile. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,18%, a quota 37'608,49, con una perdita di 68 punti.

Venerdì Wall Street aveva chiuso positiva. Il Dow Jones aveva guadagnato lo 0,08% a 41'985,26 punti, il Nasdaq era salito dello 0,52% a 17'784,05 punti e lo S&P 500 era avanzato dello 0,08% a 5667,45 punti.