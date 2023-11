Partenza in crescita per i listini. Keystone

Apertura in timido rialzo per l'ultima seduta della settimana della borsa svizzera: alle 9.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'599,29 punti, in crescita dello 0,07% rispetto a ieri.

Gli altri mercati azionari sono trainati dalla progressione degli indici azionari statunitensi. A Tokyo il listino di riferimento Nikkei è avanzato dell'1,1% a 31'949,89 punti.

Medesima la dinamica all'apertura in Europa: vanno in particolare segnalate Francoforte (Dax +0,30% a 15'189,55 punti), Londra (Ftse-100 +0,35% a 7472,63 punti), Milano (Ftse Mib +0,48% a 28'614 punti) e Parigi (Cac 40 +0,20% a 7075,14 punti).

ns, ats