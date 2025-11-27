  1. Clienti privati
Mercati azionari Apertura poco mossa per la borsa svizzera

SDA

27.11.2025 - 09:58

Borsa svizzera: apertura poco mossa per lo SMI (foto d'archivio)
Borsa svizzera: apertura poco mossa per lo SMI (foto d'archivio)
Keystone

Apertura poco mossa per la Borsa svizzera: alle 9.35 l'indice principale SMI segna 12'817,90 punti, in calo dello 0,03% rispetto alla chiusura di ieri.

Keystone-SDA

27.11.2025, 09:58

27.11.2025, 09:59

Sulle altre principale piazze europee, a Londra l'Ftse 100 cede lo 0,02% a 9689.25 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna un risicato 0,04% a quota 8099,99. Più toniche Milano e Francoforte: l'Ftse Mib cresce dello 0,25% a 43'238,00 punti, mentre il Dax sale dello 0,48% a 23'809,60 punti,

La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in rialzo, in scia ai segnali di ottimismo che arrivano da Wall Street, sulla aspettative di una riduzione dei tassi di interesse da parte della Fed nella riunione del prossimo mese. Il listino di riferimento Nikkei prosegue nella fase di recupero e avanza dell'1,23%, a quota 50'167,10.

Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,67% a 47'427,12 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,82% a 23'214,69 punti e lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,69% a 6812,61 punti.

