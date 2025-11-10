Buona partenza per la Borsa svizzera. Keystone

Inizio delle contrattazioni positivo oggi per la Borsa svizzera. In apertura l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,72% a 12'387,04 punti.

Keystone-SDA SDA

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato la prima seduta della settimana in rialzo grazie all'attenuazione dei timori di una correzione del settore dell'intelligenza artificiale (AI), e i segnali che arrivano da Washington, per porre fine allo shutdown, la parziale paralisi delle attività federali. Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un progresso dell'1,26%, a quota 50.911,76, con un guadagno di 635 punti.

Positiva l'apertura dei principali mercati europei: Francoforte guadagna l'1,71%, Milano l'1,16%, Parigi l'1,10% e Londra lo 0,61%.