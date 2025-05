Apertura in rialzo per Zurigo Keystone

Apertura in positivo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,33% a 12'267,79 punti.

Keystone-SDA SDA

Sui mercati gli investitori guardano agli sviluppi della politica commerciale americana, in particolare i dazi a Cina e Europa. Sotto i riflettori anche le mosse della Fed sul fronte della politica monetaria, nonché i colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Giornata di scadenze tecniche in Europa e Usa dove i future sono contrastati.

Anche le altre principali piazze europee hanno aperto in rialzo: Parigi guadagna lo 0,27%, Francoforte lo 0,34%, Londra lo 0,40% e Milano lo 0,30%.

Tokyo ha concluso la seduta invariata, con l'indice Nikkei a 37'753 punti. Pesa la chiusura contrastata di Wall Street e il dato del Pil giapponese che nel primo trimestre si è contratto per la prima volta in un anno, più delle attese, a causa del calo delle esportazioni.

Ieri Wall Street ha chiuso contrastata. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,65% a 42'322,75 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,18% a 19'112,32 punti, mentre lo S&P 500 è avanzato dello 0,42% a 5'916,93 punti.